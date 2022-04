Der FC Augsburg befindet sich auf Rettungskurs: Drei Punkte beträgt der Abstand auf Relegationsplatz 16 nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg (3:0), und mit einem weiteren Dreier gegen den FSV Mainz 05 am Mittwoch (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wäre das zwölfte Bundesliga-Jahr zum Greifen nahe. Und nun beginnen die Heimspielwochen: Nach Mainz 05 kommen noch Hertha BSC, der 1. FC Köln und am letzten Spieltag das abgeschlagene Schlusslicht Greuther Fürth in die WWK Arena. Der FCA hat es in der eigenen Hand. "Natürlich wollen wir da Punkte draufpacken", versicherte Trainer Markus Weinzierl vor dem Mainz-Spiel. "Wichtig ist, dass die Punkteausbeute zum Schluss stimmt und wir unser Ziel erreichen."

