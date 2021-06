DFL veröffentlicht Spielpläne: FC Bayern und Nagelsmann eröffnen Saison in Gladbach

Schon am vierten Spieltag steht das erste Kracher-Duell in der Bundesliga an: Nagelsmann reist dann mit seinem neuen Verein aus München zum Ex-Klub und Vize-Meister in Leipzig (11./12. September). Das Duell der Münchener gegen Dauerrivale Borussia Dortmund steigt in der kommenden Saison am 14. Spieltag (vom 3. bis 5. Dezember).

Zwei Knaller-Duelle am ersten Zweitliga-Spieltag

Wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, steht am Wochenende vor dem Bundesliga-Auftakt (6. bis 9. August) zunächst die erste Hauptrunde im DFB-Pokal auf dem Programm, die am 4. Juli ausgelost wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die ersten beiden Spieltage der neuen Zweitliga-Saison bereits absolviert sein. Die Hinrunde endet laut Rahmenterminkalender in der Bundesliga am Wochenende vom 17. bis 19. Dezember, in der 2. Liga vom 10. bis 12. Dezember. Am letzten Advent-Wochenende (17. bis 19. Dezember) wird in der 2. Liga allerdings noch der Rückrunden-Start ausgetragen. Weiter geht es im neuen Jahr in der Bundesliga mit dem 18. Spieltag (7. bis 9. Januar), in der 2. Liga mit Runde 19 (14. bis 16. Januar). Der 34. und letzte Spieltag soll in der Bundesliga am 14. Mai und in der 2. Liga am 15. Mai steigen.