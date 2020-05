Innenminister Horst Seehofer unterstützt Pläne für Bundesliga-Neustart - "Keine Privilegien" für Teams

Die Corona-Krise setzt dem Fußball mächtig zu. Seit Mitte März ist in Deutschland wegen der Corona-Beschränkungen kein Profi-Fußball möglich. Die alles entscheidende Frage bleibt: Wann kann die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen? Darüber entscheiden höchstwahrscheinlich an diesem Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Die Bundesliga-Verantwortlichen können in dieser Phase nun auf einen starken Unterstützer bauen. Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Seehofer: "Kann nicht sein, dass Profi-Spieler öfter getestet werden als etwa Ärzte, Pfleger oder Polizisten"

Der Minister, der auch für Sport zuständig ist, hat sich im Interview mit der Bild am Sonntag für einen Neustart der Liga ausgesprochen: "Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai", sagte Seehofer. Der 70-Jährige legte dafür allerdings auch einige Bedingungen fest. Es dürfe "keine Privilegien" für die Bundesliga geben - angefangen bei den Corona-Tests: "Es kann nicht sein, dass Profi-Spieler öfter getestet werden als etwa Ärzte, Pfleger oder Polizisten, die in täglichem Kontakt mit den Menschen sind", führte der Minister aus. "Und es darf durch ein höheres Testaufkommen im Sport an keiner Stelle zu Engpässen im öffentlichen Gesundheitswesen kommen, etwa bei den Tests oder in den Laboren. Das ist für mich die Grundbedingung."

Aktuell wurden in der Bundesliga laut DFL-Task-Force-Chef und DFB-Arzt Tim Meyer rund 2000 Spieler und Verantwortliche getestet, davon drei Personen beim 1. FC Köln positiv. Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die DFL für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. Vor einer Aufnahme des Mannschaftstrainings sollen zwei getrennte Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden kann. Mit Blick auf die Tests hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass man Kooperationen mit fünf Laboren abgeschlossen habe. Von den Instituten lägen "schriftliche Erklärungen vor", dass es durch den Profi-Fußball "keine Einschränkungen oder Limitierungen" mit Blick auf Tests für die übrige Gesellschaft geben werde.

Seehofer fordert: Bei positiven Corona-Tests muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne

Seehofers weitere Bedingung für einen Bundesliga-Neustart: "Wenn es einen Corona-Fall in einer Mannschaft oder bei der Mannschaftsbetreuung gibt, dann müssen der gesamte Klub und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne", sagte der CSU-Politiker und bezog sich mit seinem Beispiel auf den laufenden Spielbetrieb nach der Corona-Pause. "Ich will kein Fußball-Spielverderber sein, aber was für alle gilt, gilt auch für Fußballprofis."

In der aktuellen Trainings-Phase handelte der 1. FC Köln allerdings nach den Vorschriften, wie Köln-Mannschaftsarzt Paul Klein am Samstag erklärte: Das Gesundheitsamt in Köln habe "kein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch den Trainingsbetrieb" erkannt. "Und deshalb ist auch keine kollektive Quarantäne angezeigt." Diese "so genannte häusliche Absonderung ist nur für Personen der Kategorie 1 vorgesehen. Nicht wir, sondern das Gesundheitsamt bewertet, auf wen dies zutrifft", erläuterte Klein: "Und nach diesen eindeutigen Kriterien gehen wir davon aus, dass durch die Maßnahmen im Trainingsbetrieb in Gruppen kein Spieler eine Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Spieler ist."

Horst Seehofer über Bundesliga-Neustart: "Bin dafür, einen Versuch zu wagen"