DFL-Boss Christian Seifert wehrt sich gegen "Missgunst" der Kritiker: "Was hat der Profifußball falsch gemacht?"

DFL-Chef Christian Seifert hat sich gegen Kritik an den Neustart-Plänen des deutschen Profifußballs gewehrt. Wie auch andere Firmen in der Corona-Krise sei die Deutsche Fußball Liga ein Unternehmen, "das zurückkehren möchte und irgendwann zurückkehren muss", sagte Seifert kurz nach der Mitgliederversammlung in Frankfurt.