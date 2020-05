Kommentar zur Saison-Fortsetzung: Die Bundesliga muss diese Chance nutzen

Es waren große Worte, die Manuel Neuer gewählt hatte. In einem Gastbeitrag in der FAZ schrieb Deutschlands Torhüter Nummer 1 unter anderem: "Nun haben wir ein anderes Trikot an: jenes der gesellschaftlichen Vorbilder." Den Stars übergestreift wird es von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten, die am Mittwoch nun tatsächlich grünes Licht für einen Neustart der Bundesliga - unter strenger Einhaltung des Hygienekonzepts - gaben.