Bundesliga-Neustart im Mai? Kanzlerin Angela Merkel berät heute mit Ministerpräsidenten

Die Deutsche Fußball Liga wartet an diesem Donnerstag auf ein klares Signal. Die Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder um 14 Uhr könnte die Hoffnung auf einen Neustart der ersten und zweiten Liga zumindest mit Geisterspielen bestärken.

Ein grundsätzliches Interesse am Fußball ist Merkel nicht abzusprechen. Doch während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder NRW-Landeschef Armin Laschet (CDU) den Volkssport Nummer eins bereits als willkommenes Vehikel benutzten, um sich als Entscheider darzustellen, vermied die Regierungschefin bislang ein Statement zur Frage, die seit Wochen die Fußballnation umtreibt: Wann kann in der Bundesliga wieder der Ball rollen? Am Donnerstag steigt Merkels nächste Gesprächsrunde mit den Ministerpräsidenten der Länder.