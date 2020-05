Bundesliga bekommt wohl grünes Licht: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Polit-Gipfel

Das Land lechzt nach Lockerung. Die Politik spürt, dass die Fesseln durch die Corona-Krise nicht nur existenzielle Ängste ausgelöst haben. Daher soll Bundeskanzlerin Angela Merkel heute gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder grünes Licht für die Geisterspiele der Bundesliga unter Einhaltung des erarbeiteten Hygiene- und Sicherheitskonzepts geben – das berichtete bereits am Dienstagmittag die Nachrichtenagentur Reuters. In der Nacht zum Mittwoch legte die dpa nach. Die Politik wolle ihr Okay geben - unter einer Bedingung: „Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen“, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen.