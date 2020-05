Das Bundesliga-Quiz vor dem Re-Start: Kannst du diese zehn Fragen beantworten?

Am 16. September geht die Bundesliga endlich wieder los. Mehr als zwei Monate mussten die Fans aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie auf die Spiele des FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. verzichten. Noch stehen neun Partien aus - bis Ende Juni soll die Rückrunde der deutschen Eliteliga beendet sein. Los geht es am Samstag mit einem echten Kracher: Der BVB empfängt den Erzrivalen Schalke 04 zum Revierderby. Einen Tag später müssen die Bayern bei Union Berlin ran. Den Abschluss des 26. Spieltages bildet das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Montagabend.

