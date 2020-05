Rekordzahlen bei Bundesliga-Neustart: Deswegen konnte TV-Sender Sky die Fabel-Quoten verzeichnen

Noch nie sahen so viele Menschen die Sky-Übertragung der Bundesliga wie an diesem Wochenende. Der Neustart interessiert die Massen, das belegten die Quoten vom Samstagnachmittag. 3,68 Mio. Menschen waren über die Pay-TV-Option vor den Bildschirmen mit dabei, 2,45 Mio. sahen die Konferenz im Free-TV, nachdem der Sender sein Go dafür für die ersten beiden Spieltage nach dem Neustart gegeben hatte.

Das mag zum einen an der Sache an sich liegen, auch wenn es darüber sicherlich unterschiedliche Meinungen gibt, und die Sehnsucht bei einigen Fußballfans besonders groß war nach einer derart langen Durststrecke. Auch dürfte die Neugier da gewesen sein, zu sehen, wie die Liga mit den Hygieneauflagen in der Praxis umgeht und wie die Geisterspieltage in der Realität ablaufen. Andererseits wären die Rekordzahlen unter normalen (corona-unbelassenen) Umständen wohl so nicht zu Stande gekommen.

Die Sportwelt blickt auf die Bundesliga: Die Pressestimmen zum Restart Die Rückkehr der Bundesliga aus der Corona-Zwangspause wurde auch im Ausland aufmerksam verfolgt. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der internationalen Presse zusammengefasst. ©