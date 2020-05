Bundesliga-Neustart: Werden die Schiedsrichter zum Problemfall? Bisher wohl keine Corona-Tests

Der Neustart in der Bundesliga steht bevor - und es wird geredet über Dinge wie den Spielplan, das Mannschaftstraining der Klubs und Quarantäne-Trainingslager. Damit der Spielbetrieb allerdings wieder aufgenommen werden kann, braucht es Schiedsrichter, die die Partien wieder anpfeifen. Diese Referees könnten jedoch zum Problemfall werden.

Während es bei den Vereinen in einer ersten Welle insgesamt 1724 Corona-Tests gegeben hatte, wurde nach Informationen des Kicker bislang noch kein einziger Bundesliga-Schiedsrichter auf das Virus getestet. Im Falle positiver Befunde auf das Coronavirus würden Schiedsrichter für den geplanten Liga-Restart am 15. Mai auszufallen drohen, da eine 14-tägige häusliche Quarantäne anstünde, heißt es im Fachmagazin. Mehrere Erstliga-Schiris sollen aufgrund von Verletzungen aktuell außerdem nicht in Frage kommen, ein Spiel zu leiten.