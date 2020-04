Bundesliga-Neustart: Sportminister fordern strenges Quarantäne-Vorgehen bei positivem Corona-Test

Nachdem das Arbeitsministerium ( SPORT BUZZER berichtete exklusiv ) und die Sportministerkonferenz vom Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs während der Corona-Krise überzeugt wurden, schaut die Liga nun am Donnerstag auf die Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs. Bei einer Zustimmung für Geisterspiele aus dem Kanzleramt könnte womöglich Mitte oder Ende Mai in den leeren Stadien der Liga wieder der Ball rollen.

Video-Schalte mit Kanzlerin Merkel: DFL ein Thema?

Watzke: "Geisterspiel ist eines der sichersten Veranstaltungen überhaupt"

Der Profi-Fußball ist sich der Bedeutung der Problematik bewusst. „Das ist in diesem Moment das Thema, das am engsten diskutiert wird. Wenn sich einer ansteckt, müssen wir uns mit den Experten besprechen“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstagabend in der TV-Sendung Markus Lanz im ZDF. Watzke glaubt aber, dass das DFL-Konzept dafür sorgen kann, ohne positiven Test über die Zeit zu kommen. „Mit diesem System, was wir jetzt bilden, gibt es kaum eine Branche, die eine höhere Sicherheit hat. Ein Geisterspiel ist eines der sichersten Veranstaltungen überhaupt.“