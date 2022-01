Pause in Bundesliga, Premier League & Co.: Warum Europas Top-Ligen die Saison unterbrechen

In der Bundesliga ruht der Ball - rund zwei Wochen lang. Erst am 4. Februar geht es mit dem Duell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum weiter. Für derart lange Saison-Unterbrechungen gibt es in der Regel einen Grund: Die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz. Doch: Auch Partien des DFB-Teams finden sich im Kalender erst wieder im März. Warum legen der FC Bayern, Borussia Dortmund & Co. zwischen dem 20. und 21. Spieltag also eine Pause ein? Der Grund liegt bei der FIFA und ist auf durch die Corona-Pandemie verursachte Termin-Probleme zurückzuführen.

