Michael Rummenigge: Playoffs her, 50+1 weg – so wird die Bundesliga wieder attraktiver

Ich habe die Debatte um die mögliche Einführung von Playoffs in der Bundesliga in den vergangenen Tagen mit großem Interesse verfolgt. Und ganz ehrlich: Auch mit sehr großer Freude. Endlich scheint sich etwas zu bewegen, dass uns von der nun schon jahrelangen Langeweile an der Tabellenspitze befreien könnte. Es gibt Kinder, die demnächst auf die weiterführende Schule kommen und in ihrem ganzen Leben nur einen deutschen Meister erlebt haben: Den FC Bayern. Das kann es doch auf Dauer nicht sein. Wir müssen uns von gewissen Traditionen trennen und offen für neue Ideen sein. Denn: Der deutsche Fußball hat zahlreiche Baustellen, die man nur mit Innovationen bearbeiten kann.

Über allem steht die Frage nach der Attraktivität der Liga. Diese ergibt sich aus zwei Dingen: Spannung und Stars. Bei Punkt eins kann eine Finalrunde mit vier Mannschaften am Ende der Saison tatsächlich eine Lösung sein. In einem Spiel sind auch die Bayern verwundbar – und plötzlich ist die Vergabe des Titels wieder offen. Bei Punkt zwei ist die Aufgabenstellung komplexer. Schließlich kosten Stars Geld. Und dabei wird die Bundesliga gerade von der englischen Premier League immer mehr abgehängt. Was also tun?

Auch hier könnten Playoffs helfen. Eine Endrunde würde national und auch international enormes Zuschauer-Interesse wecken und Vermarktungsmöglichkeiten schaffen. Der wirtschaftliche Nachteil gegenüber den Engländern ließe sich durch ein paar Spiele zum Saisonabschluss zwar nicht aufheben, aber es wäre ein Anfang. Für mich noch wichtiger: Die 50+1-Regel muss weg. Der Gedanke an Investoren oder Vereinsübernahmen mag nicht jedem gefallen – aber ohne Geldgeber spielt der deutsche Fußball in den europäischen Wettbewerben irgendwann keine Rolle mehr. Einzige Ausnahme wäre auch hier der FC Bayern.