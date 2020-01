Neue Folge „Eine Halbzeit mit ...“ – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

In der Bundesliga rollt wieder der Ball, auf dem Transfermarkt geht es weiterhin heiß her - und mit Erling Haaland hat eine schwarzgelbe Naturgewalt in Deutschlands Eliteklasse eingeschlagen. Natürlich sind auch das die Themen beim neuen Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Eine Halbzeit mit...“ der Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, geht in die nächste Runde.