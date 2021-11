Auf einen seiner Lieblingsgegner trifft RB Leipzig an diesem Bundesliga-Spieltag. Im Duell mit Bayer Leverkusen verlor Leipzig in der Vereinshistorie bisher nur ein einziges mal. Und nicht nur der Gegner, sondern auch das letzte Spiel dürfte RBL Selbstvertrauen bereiten: Mit einer 5:0-Gala über Club Brügge in der Champions League wahrten die "Bullen" die Chance auf einen Verbleib im europäischen Geschäft. Sollte in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ein ähnlicher Erfolg gelingen, würden sie punkte-technisch mit der "Werkself" gleichziehen.