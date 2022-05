Im letzten Spiel des 33. Spieltags empfängt RB Leipzig den FC Augsburg (19.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Das Hinspiel endete 1:1. Nach der 1:3 Niederlage im Europa-League-Halbfinal-Rückspiel bei den Glasgow Rangers unter der Woche ist der Traum von zwei Finals in einer Saison für RB Leipzig geplatzt. Für die Champions League kann sich das Team von Trainer Domenico Tedesco aber trotz der 1:3 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Bundesliga-Spieltag weiterhin qualifizieren. In der Partie gegen den FC Augsburg braucht es dafür aber einen Sieg der Sachsen, um am SC Freiburg vorbeizuziehen.

