Tabellenführer gegen Mannschaft der Stunde: Wenn RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker!) im Top-Spiel der Bundesliga auf den FC Schalke 04 trifft, heißt es von der ersten Minute an Vollgas. "Schalke hat sich in den athletischen Werten extrem verbessert. Es ist das Team mit den meisten intensiven Läufen und den meisten Sprints", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.

Hinzu kommt, dass die Wunderläufer aus dem Ruhrpott derzeit einen Lauf haben. Drei Siege in Serie und Platz fünf in der Bundesliga sind die ersten Anzeichen dafür, dass der neue Trainer David Wagner auf Schalke an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. "Sie haben einen klaren Plan, einen attraktiven und erfolgreichen Spielstil. Man sieht die Fortschritte", lobte Nagelsmann.

Dabei hat er selbst in Leipzig schon enorm viel erreicht. RB hat noch kein Pflichtspiel verloren, hat mit drei Gegentoren aus fünf Spielen die beste Abwehr der Bundesliga und geht zum dritten Mal in Serie als Tabellenführer in einen Spieltag. Für Nagelsmann ist zumindest letzteres vollkommen nebensächlich. "Schalke hat nur drei Punkte weniger und ist kein Titelanwärter. Das ist schon skurril", meinte der 32-Jährige: "Wir müssen einfach demütig bleiben. Jeder, der am fünften Spieltag durchdreht, ist im Fußball fehl am Platz. Wir fangen doch jetzt nicht schon an, den Balkon auf dem Marktplatz zu schmücken."

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen FC Schalke live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel RB Leipzig gegen FC Schalke am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft ab 15.15 Uhr auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Kai Dittmann, Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann.

Wird das Spiel RB Leipzig gegen FC Schalke live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Ausschnitte der Partie RB Leipzig gegen FC Schalke gibt es im Free-TV am Samstag unter anderem ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und ab 23 Uhr im "Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen FC Schalke bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel RB Leipzig gegen FC Schalke an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

