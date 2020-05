Politik gibt grünes Licht für Re-Start der Bundesliga - So reagiert das Netz: "Gesundheit egal" 

Bund und Länder haben die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in der Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch. Damit erhält die Deutsche Fußball Liga als Dachorganisation der 36 Profiklubs der 1. und 2. Liga die lange erhoffte Genehmigung für Geisterspiele .

Womöglich könnte ab dem Wochenende am 16. und 17. Mai wieder der Ball in den Stadien rollen. Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, neun Spieltage sind noch zu absolvieren. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will die DFL am Donnerstag darüber entscheiden, wie es weitergehen soll. Die DFL und Klubs freut die Genehmigung der Politik. Bei den Fans im Netz sorgt der Beschluss zum Re-Start jedoch für kontroverse Diskussionen. Einige Fans freuen sich in der Krisen-Zeit auf Bundesliga-Spiele und erhoffen sich dadurch eine Rückkehr zu etwas mehr Normalität.