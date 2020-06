Kommentar zur Vergabe der Bundesliga-Rechte an Sky und DAZN: Der Fan gewinnt - die DFL auch

Die Milliarden-Entscheidung ist getroffen - und sie war, anders als vielerorts vermutet, frei von Überraschungen. Die Deutsche Fußball Liga hat die wertvollsten Bundesliga-Rechte für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 an Sky und DAZN verkauft. Der Pay-TV-Sender, bisher noch Platzhirsch, behält die Einzelspiele und die Konferenz am Samstag, doch alle Partien am Freitag und Sonntag (insgesamt immerhin 106 Spiele) sind künftig beim kostenpflichtigen Streaminganbieter zu sehen. Das Duo ist schon länger in der Bundesliga und Champions League in dieser Konstellation unterwegs.