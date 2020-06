Bundesliga-Rekord eingestellt: Paderborn-Profi Klaus Gjasula kassiert gegen Leipzig 16. Gelbe Karte

Klaus Gjasula hat beim Spiel seines SC Paderborn bei RB Leipzig am Samstagnachmittag Geschichte geschrieben - wenn auch eine unrühmliche. Der Mittelfeldspieler des Aufsteigers kassierte in der 22. Minute für ein Foul an Nordi Mukiele seine nun insgesamt 16. Gelbe Karte in dieser Saison. So viele Verwarnungen erhielt in der Bundesliga-Geschichte zuvor nur Tomasz Hajto, einst ein sehr kantiger Verteidiger, in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg.