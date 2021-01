Bundesliga-Rekord nach Sieg gegen Schalke: Bayern-Keeper Manuel Neuer zieht an Oliver Kahn vorbei

Während Robert Lewandowski im Angriff des FC Bayern einen Rekord nach dem anderen bricht, hat nun auch Torhüter Manuel Neuer einen Meilenstein der Bundesliga-Geschichte erreicht. Gegen den FC Schalke spielte der Nationaltorhüter zum 197. Mal in seiner Karriere in der Bundesliga zu Null. Nachdem er am vergangenen Mittwoch gegen den FC Augsburg (1:0) bereits mit Torhüter-Legende Oliver Kahn gleichgezogen war, ist er nun alleiniger Rekordhalter im deutschen Fußball-Oberhaus.

