Rekord-Jäger, Leverkusen-Juwel, Jung-Nationalspieler: Wie Florian Wirtz zur DFB-Hoffnung aufstieg

Wenn sogar ein Ehrenmann wie Rudi Völler sein Wort bricht, muss schon etwas Besonderes passieren – so geschehen im Januar 2020. Es ging es um den Transfer von Supertalent Florian Wirtz. Der damals 16-Jährige wechselte aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen, obwohl es zwischen den Rheinrivalen sowie Borussia Mönchengladbach eine mündliche Übereinkunft der Klubbosse gab, sich gegenseitig keine Nachwuchsspieler abzuwerben, die zuvor beim Konkurrenten ausgebildet wurden. Bei Wirtz machte Bayer aber eine "Ausnahme".

Für 200.000 Euro ging der Deal mit Beigeschmack über die Bühne, den Bayers Sport-Geschäftsführer Völler und die Verantwortlichen damit begründeten, dass Wirtz für die Profis vorgesehen sei und man sich ehrlicherweise so ein wechselwilliges Juwel nicht einfach durch die Lappen gehen lassen konnte. Inzwischen dürfte ihm absolut niemand mehr widersprechen. Gut 20 Monate später steht der Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers nämlich bei 45 Millionen Euro. Nahezu alle europäischen Topklubs buhlen um den Diamanten, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2026 besitzt – ohne jegliche Ausstiegsklausel.

Derzeit trainiert Wirtz auf dem Gelände des Hamburger SV mit der Nationalmannschaft. Natürlich ist auch Hansi Flick seine sensationelle Entwicklung nicht entgangen. "Seine Torquote und seine Torbeteiligungen sind für sein Alter herausragend", sagt der Bundestrainer über den gebürtigen Pulheimer. "Er ist auf dem Platz da, wenn es zählt." In konkreten Zahlen ausgedrückt heißt das in dieser Saison bislang: acht Pflichtspiele, sechs Treffer, fünf Vorlagen.

Wirtz schreibt Bundesliga-Geschichte Mit seinem Siegtor in Mainz verewigte sich Wirtz in den Bundesliga-Annalen und knackte den Rekord von Lukas Podolski als jüngster Spieler, der im Fußball-Oberhaus zehn Treffer erzielte. Konkret mit 18 Jahren und 145 Tagen. "Er ist einfach ein geiler Zocker. Wahrscheinlich schreibt er jede Woche eine neue Geschichte", schwärmte danach Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky über den jungen Mann, der seit der U15 alle Jugendnationalteams des DFB durchlief und im Sommer mit der Elf von Stefan Kuntz U21-Europameister wurde.

Vieles erinnert an einen anderen Spieler, der bei Bayer durchstartete und in der letzten Saison den entscheidenden Treffer im Champions-League-Finale für den FC Chelsea erzielte: Kai Havertz. 100 Millionen Euro ließen sich die Londoner den Transfer kosten und Bayer ersetzte den Rekordabgang einfach mit dem nächsten Juwel aus dem eigenen Stall. Dies war kurioserweise auch durch den Ausbruch der Pandemie möglich geworden, wie Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes kürzlich erklärte: "Corona hat seine Karriere tatsächlich beschleunigt. Florian hat sich rasanter entwickelt, als es vorauszusehen war. Was niemand ahnen konnte, war der Lockdown im März 2020. Dadurch gab es keinen Unterricht in den Schulen."

Havertz: "Flo ist ein super Spieler" So trainierte Wirtz früher als geplant bei den Profis mit, rückte in den Kader auf, kam in seiner ersten Saison auf 29 Einsätze, fünf Tore sowie sechs Vorlagen und machte ganz nebenbei sein Abitur. "Es ist besser gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe", sagt Wirtz über seinen Aufstieg, will aber nicht abheben: "Ich lasse mich von dem Hype nicht beeinflussen." Dazu rät ihm auch Havertz: "Flo ist ein super Spieler. Auch bei mir ging alles sehr schnell. Du machst ein Spiel und bist gefühlt der beste Spieler der Welt. Es ist schwierig, dann auf dem Boden zu bleiben. Ich hoffe, das schafft er."