Bundesliga-Rekordmann Spies mal wieder am Wolfsburger Elsterweg

Er ist nun schon eine ganze Weile in der Region im Trainergeschäft - dennoch wird dieses Testspiel für einen etwas Besonderes: Michael Spies wird am Samstag (11 Uhr) noch einmal durch das Marathon-Tor des VfL-Stadions am Elsterweg gehen. Als Profi erlebte der heutige Trainer des MTV Gifhorn hier Highlights: den Bundesliga-Aufstieg 1997 und den Klassenerhalt 1998. "Es ist immer etwas Besonderes, mal wieder auf den VfL zu treffen", sagt der frühere Mittelfeldspieler und gesteht vor dem test beim Vfl Wolfsburg II: "Ich glaube, ich war seitdem erst einmal wieder im Stadion am Elsterweg. Und das nur, um ein Spiel zu beobachten." Dass er es in diesem Test mal wieder den Rasen des ehrwürdigen VfL-Stadions schnuppern kann, ganz nah dran ist - der Coach des MTV "möchte das nicht zu hoch hängen. Denn ich bin nicht der Typ, der in der Vergangenheit lebt. Eher in der Gegenwart mit Blick auf die Zukunft."