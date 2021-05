Bundesliga-Relegation: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel live im TV und Online-Stream sehen

Der 1. FC Köln will am Mittwoch (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den Grundstein zum Klassenerhalt in der Bundesliga legen. Im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel hoffen die Kölner auf eine gute Ausgangs-Position für das Rückspiel am Samstag im Norden. Sechs Mal ist der FC bereits aus der deutschen Belétage abgestiegen, bislang jedes Mal direkt. Dank des Sieges gegen Schalke 04 (1:0) am letzten Spieltag haben die Kölnern nun erstmals die Chance, den Abstieg im Nachsitzen abzuwenden.

