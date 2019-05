Bundesliga-Relegation: Mit diesen Aufstellungen spielen der VfB Stuttgart und Union Berlin

Der VfB Stuttgart kann zum Ende einer desolaten Saison den erneuten Absturz in die Fußball-Zweitklassigkeit in der Relegation gegen den 1. FC Union Berlin verhindern. Beide Teams treffen am Donnerstagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Hinspiel in Stuttgart aufeinander.

Während der Tabellen-16. der Bundesliga vor eigenem Publikum die Basis für den nachträglichen Klassenverbleib schaffen will, hofft Union auf den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Jetzt sind auch die Aufstellungen der beiden Teams bekannt. Auf diese Spieler setzen VfB-Coach Nico Willig und Union-Trainer Urs Fischer.