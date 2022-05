Nach vierjähriger Abstinenz will der Hamburger SV am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Hertha BSC im Rückspiel der Relegation zur Bundesliga endlich zurück ins deutsche Fußball-Oberhaus. Durch einen 1:0-Hinspielsieg gegen die "alte Dame" am vergangenen Donnerstag sicherte sich der HSV zumindest einen kleinen Vorteil im Kampf um den Aufstieg - auch ohne Auswärtstorregel, die abgeschafft wurde. Vor dem Rückspiel gegen die Berliner mahnte jedoch vor allem Trainer Tim Walter, sich nicht zu sicher zu fühlen: "Es ist erst Halbzeit, und in der Halbzeit freut man sich nicht, sondern man bespricht die zweite Halbzeit."

