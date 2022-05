Ganz anders ist die Lage bei den Hanseaten. Der HSV lag am 30. Spieltag noch auf Tabellenplatz sechs und hatte fünf Punkte Rückstand auf den Tabellendritten aus St. Pauli. Doch unter Mithilfe der Konkurrenz und durch vier Siege in Serie sicherte sich der einstige Bundesliga-Dino nach einem 3:2-Auswärtssieg über Hansa Rostock am letzten Spieltag noch die Relegation. Nun wollen die Hamburger gegen die Hertha die letzte Hürde auf dem Weg zurück in die Bundesliga meistern und das erste Mal seit 2018 wieder Bundesliga-Luft schnuppern.