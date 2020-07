Pro und Contra zur Bundesliga-Relegation: Gelingt Heidenheim der Aufstieg gegen Werder Bremen?

PRO: Heidenheim schafft den Sensations-Aufstieg

Bei allen Emotionen rund um den Coup gegen den HSV haben die Heidenheimer trotzdem zu Genüge nachgewiesen, dass sie im richtigen Moment kühlen Kopf bewahren können. Beleg: Gleich siebenmal feierten die Baden-Württemberger in dieser Spielzeit einen 1:0-Erfolg - fast die Hälfte der insgesamt 15 Saisonsiege. Ohnehin zeugen 45 Tore in 34 Spielen davon, dass die für ihre Geschlossenheit bekannte Schmidt-Elf in der Lage ist, aus wenig viel zu machen. Werder dagegen bekam seine Baustelle in der Defensive nie geschlossen, kassierte mit 69 die zweitmeisten Gegentreffer der Liga, ist zudem mit nur neun Punkten und 15 eigenen Toren erschreckend heimschwach. So könnte Heidenheim schon an der Weser den Grundstein für den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg legen. Hinzu kommt: Anders als Bremen, für das auch wirtschaftlich eine ganze Menge auf dem Spiel steht, hat der FCH wenig zu verlieren.