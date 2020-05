Podolski feiert Bundesliga-Neustart: "Bewiesen, dass wir es draufhaben" – Gündogan: "Sehr merkwürdig"

Wie Millionen von Fans auf der ganzen Welt hat auch die Fußball-Prominenz den Re-Start der Bundesliga genau verfolgt. Immerhin ist die deutsche Liga die erste Spitzenliga Europas, die nach der Corona-Pandemie wieder in den Spielbetrieb gestartet ist - und damit eine potenzielle Blaupause für Premier League, La Liga & Co. Viele Stars schalteten ein - darunter auch PSG-Stürmer Kylian Mbappé, der über das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (4:0) twitterte.

Weltmeister Lukas Podolski lobte die Bundesliga ausdrücklich für den Re-Start. "Wir als Bundesliga, wir als Deutsche haben mal wieder bewiesen, dass wir es drauf haben. In puncto Disziplin, Organisation, Zusammenhalt", sagte der Weltmeister von 2014 am Samstag bei Bild. "Darum bin ich froh, dass die Liga wieder loslegt heute." Der 34-Jährige muss mit seinem Klub Antalyaspor in der Türkei noch warten. Er trainiere mit der Mannschaft seit vergangener Woche wieder, berichtete der Ex-Weltmeister. Ein genaues Datum für die Saison-Fortsetzung in der Türkei steht noch nicht fest. Im Gespräch sei der 12. Juni.