Das Revierderby FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Dass beide Seiten vor einem Revierderby so sehr unter Druck stehen, gab es schon länger nicht mehr: Vor der 98. Ausgabe des Prestigeduells zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) sind beide Teams beinahe schon zum Siegen verpflichtet. Gastgeber Schalke hat am Tabellenende nach 21 Spieltagen schon neun Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und der BVB hat aus den letzten sieben Liga-Spielen nur zwei gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic droht erstmals seit 2015 die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

