Bundesliga-Rückkehr des VfB Stuttgart fast sicher - Matarazzo: "Spricht alles für uns"

Was für ein Big Point für den VfB Stuttgart: Nach einem fulminanten 6:0-Kantersieg beim 1. FC Nürnberg ist den Schwaben der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga kaum noch zu nehmen. Nach einer sehenswerten Vorstellung hat das offensivstärkste Team seit dem Restart nun drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz drei - auch, weil der 1. FC Heidenheim im Parallelspiel gegen den HSV zu einem späten Sieg kam. "Zum Glück schießt Heidenheim noch den Siegtreffer, das ist natürlich auch ein Super-Erlebnis", freute sich Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo über die Schützenhilfe, durch die der VfB nur bei einer hohen Niederlage und gleichzeitigem Heidenheim-Sieg am letzten Spieltag noch vom zweiten Platz verdrängt werden kann.