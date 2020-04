Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes über sein "Nein" zu einem Saison-Abbruch und Gespräche mit Kai Havertz

SPORTBUZZER: Herr Rolfes, wie hat die Corona-Krise die Arbeitsabläufe bei Bayer Leverkusen verändert? Simon Rolfes (38): Viele bei uns arbeiten aktuell im Home-Office, so dass Arbeitsprozesse, wie Jour Fixes oder Meetings nur digital umgesetzt werden können. Natürlich hilft uns dabei, dass Bayer 04 in Sachen digitale Infrastruktur sehr gut aufgestellt ist und wir gerade im Bereich Sport bereits viele Prozesse digital steuern.

Inwiefern unterscheiden sich nun auch die Inhalte der Arbeit? In der Tat ist man während einer „normalen“ Saison, vielleicht noch mit englischen Wochen, sehr im Alltagsgeschäft gefangen. Da geht es dann Schlag auf Schlag, und die Wochen rauschen nur so an einem vorbei. Jetzt aber bietet sich die Zeit, um gerade auch strategische Themen zu forcieren, wie etwa beim Scouting, bei unser Spielphilosophie oder im Nachwuchsbereich. Dazu gehören zum Beispiel auch große Videokonferenzen mit mehr als 30 Teilnehmern, in denen wir unsere Nachwuchsscouts und- trainer schulen.

Wäre man in Zukunft besser gewappnet gegen eine derartige Krise? Sollte es, Gott bewahre, noch einmal zu einer solchen Krise bzw. Herausforderung kommen, würde das im ersten Moment wahrscheinlich jeden wieder ebenso hart treffen, wie es nun der Fall war. Nach dem ersten Schock würde man die Probleme aber erneut angehen. Und dann wären die Strategien, die wir uns nun erarbeitet haben, ohne Frage ein Gewinn. Überhaupt kann das, was jetzt unter schwierigen Rahmenbedingungen hilfreich ist, auch in Zukunft, wenn der Normalzustand wiederhergestellt ist, durchaus Sinn machen.

Das größere Problem als die Organisierung des Arbeitsalltags ist die enorme finanzielle Belastung für die Profi-Klubs. Welche Schlüsse müssen daraus gezogen werden? Es gibt eine ganze Reihe von Bundesliga-Klubs, die in der Vergangenheit sehr solide gewirtschaftet haben und deswegen auf einem stabilen Fundament stehen. Dazu gehört auch Bayer 04. Dennoch halte ich es grundsätzlich für unabdingbar, dass die Vereine nach der Bewältigung der Krise ihre Eigenkapitalquote erhöhen. Nur so können sie dauerhaft ihre Widerstandsfähigkeit stärken.

Glauben Sie auch an ein grundsätzliches Umdenken im Profi-Fußball, an mehr Demut und Bescheidenheit? Ich glaube, dass man mit der Idee des Financial Fair Play auf dem richtigen Weg ist, schließlich ist die Verschuldung der Vereine in Europa deutlich zurückgegangen. An dieser Schraube sollte weitergedreht und damit die Solidität der europäischen Vereine gestärkt werden. Für solche Rahmenbedingungen kann im europäischen Fußball nur die UEFA sorgen. Innerhalb eines solchen Rahmens würde es schon bald wieder ähnliche Verhaltensmuster geben und würden dieselben Mechanismen greifen, wie wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben - auf einem etwas niedrigeren finanziellen Niveau. Letztlich regelt das der Markt.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wird die Bundesliga im Vergleich zu anderen europäischen Ligen weniger Schaden nehmen? Das halte ich für möglich. Allerdings würde das nicht nur an der Arbeit liegen, die in den Vereinen geleistet wird, sondern auch an der sehr leistungsfähigen Gesundheitsversorgung Deutschlands, die wahrscheinlich die beste in Europa ist. Das erlebe ich im Augenblick auch in den Gesprächen mit unseren ausländischen Spielern. Sie sind froh, dass sie während dieser schwierigen Zeit bei Bayer 04 Leverkusen spielen dürfen, wo es zum Beispiel auch einen Pandemie-Beauftragten gibt. Und das nicht erst seit zwei Monaten, sondern bereits seit vier Jahren.

Sie haben sich für eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen; ein Saisonabbruch ist für Sie demnach keine Option? Nein. Überhaupt nur über einen Saison-Abbruch nachzudenken, halte ich für einen großen Fehler. Die 300 Fußballer in der Bundesliga kämen damit wohl zurecht. Was aber wird aus den 55.000 Menschen, die ebenfalls vom Fußball leben?! So wie es in anderen Branchen auch der Fall ist, hat der Fußball eine Verantwortung für seine Arbeitnehmer. Deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, dass der Ball so schnell wie möglich wieder rollt. Wenn die gesundheitlichen und politischen Rahmenbedingungen stimmen, vielleicht schon im Mai.

Geisterspiele: Diese Partien wurden bereits ohne Zuschauer ausgetragen Wegen Fan-Ausschreitungen und dem Coronavirus wurden bereits Geisterspiele in Europa ausgetragen. Der SPORTBUZZER zeigt eine Auswahl. ©

Aber die Spieler sind mittlerweile seit etwa sieben Wochen ohne Wettkampfpraxis und dürfen bisher nur in kleinen Gruppen trainieren, nicht aber als Mannschaft. Wäre da vor dem Restart nicht beinahe eine Art Saisonvorbereitung notwendig? Das wäre wohl das Wunschszenario eines jeden Trainers (lacht). Nein. Die Spieler sind relativ fit und sollten innerhalb von zwei Wochen bereit sein für den Restart. Jeder unserer Spieler hat zum Beispiel schon vor Wochen ein Laufband nach Hause geliefert bekommen, um die Fitness auch zu Hause aufrecht erhalten zu können. Und taktische Abläufe lassen sich auch in kleinen Gruppen trainieren. Der größte Unterschied zur Situation vor einer Saison ist der, dass nun niemand integriert werden muss und die Spieler sich nicht erst als Mannschaft finden müssen. Das ist ein klarer Vorteil.