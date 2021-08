Lothar Matthäus erwartet Titel-Dreikampf: "FC Bayern nicht der große Favorit"

Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) startet die 59. Bundesliga-Saison mit dem Eröffnungsspiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Für die Münchener beginnt damit die Jagd auf den zehnten Meistertitel in Folge. Trotz der Dauer-Dominanz des Rekordmeisters in den vergangenen Jahren wird die Saison 2021/22 aus Sicht von Lothar Matthäus kein Selbstläufer für seinen Ex-Klub. "Die Bayern sind in meinen Augen nicht der große Favorit, sondern einer von drei gleichberechtigten Anwärtern", erklärt der TV-Experte in seiner Sky-Kolumne.

Anzeige