"Mega ärgerlich": Olsen trauert um das Final Four - Kastening muss gegen die Recken ran

Der zu Beginn der Woche beschlossene Abbruch der Bundesliga war logisch, aber er hat auch viele Fans und Spieler enttäuscht. Besonders die Spieler, die sich nun nicht mehr richtig von ihren Fans verabschieden können. Bei den Recken der TSV Hannover-Burgdorf betrifft das vor allem Timo Kastening und Morten Olsen, die sich zum Juli neuen Klubs anschließen. Nationalspieler Kastening wechselt zur MT Melsungen, Olympiasieger und Weltmeister Olsen geht zurück in seine Heimat Dänemark.

"Da kann man dann einfach nichts machen"

„Der Abbruch war ja keine Überraschung mehr“, sagt Kastening. „Es war nicht mein Fehler und auch nicht der des Vereins, sondern in dem Fall höhere Macht – da kann man dann einfach nichts machen und muss es so hinnehmen.“ Er findet es aber „äußerst schade“, dass er nun kein Spiel mehr für die Recken machen kann. An eine offizielle Verabschiedung ist derzeit auch nicht zu denken, „das ist schon traurig“, findet Kastening, der hofft, „dass wir das nachholen können.“

Auch Olsen hätte sich „gerne noch verabschiedet von den Fans“, er will im Laufe des Sommers aber auf jeden Fall noch mal nach Hannover kommen, um sich wenigstens intern vom Team zu verabschieden.