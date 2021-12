Ein Sieg zum Jahresende würde die starke Hinrunde des SC Freiburg abrunden. Mit gerade einmal 15 Gegentreffern in 16 Bundesliga-Partien stellen die Breisgauer vor dem FC Bayern und Mainz 05 (jeweils 16 Gegentreffer) die beste Defensive der Liga. Auch Union Berlin schaffte es in der Englischen Woche nicht, das Spielgerät in den Kasten von Keeper Mark Flekken zu befördern. 0:0 zeigte die Anzeigetafel im Stadion An der Alten Försterei nach 90 Minuten an. Mit einem Sieg über Bayer Leverkusen könnte der SCF in der Tabelle an der "Werkself" vorbeiziehen und auf einem Champions-League-Platz überwintern.

Anzeige