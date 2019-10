Das 2:0 (1:0) bei Slavia Prag führt Borussia Dortmund in der Gruppe mit Barcelona und Inter Mailand an die Spitze - doch in Dortmund darf man dieses Spiel nicht höher bewerten als das, was es ist: Ein Pflichtsieg, der nicht ganz zum großen Befreiungsschlag taugt. Dafür leisteten sich die Dortmunder in der goldenen Stadt zu viele Unsicherheiten. Die Partie SC Freiburg gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker!) ist ein Spiel gegen einen absoluten Lieblingsgegner.