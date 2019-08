Paderborn-Manager beklagt Finanz-Kluft: "Bundesliga ist dreigeteilt"

Manager Martin Przondziono vom Aufsteiger SC Paderborn hat die finanziellen Unterschiede in der Bundesliga beklagt. "Die Kluft geht weiter auseinander. Das liegt nicht an den Aufsteigern, da ist es relativ konstant. Aber die Spitze wird eben finanziell immer stärker. Die Bundesliga ist inzwischen dreigeteilt", sagte der 50-Jährige am Freitag dem Portal t-online.de.

"Ganz oben sind der FC Bayern und Borussia Dortmund und bald wahrscheinlich auch RB Leipzig, die wirtschaftlich und sportlich stark sind", sagte Przondziono, der das Amt bei den Westfalen im Sommer von dem zu RB Leipzig abgewanderten Markus Krösche übernommen hatte.