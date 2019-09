David Alaba könnte beim FC Bayern München nur zwei Wochen nach einem Muskelfaserriss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn sein Comeback geben (15.30 Uhr/ Hier im SPORTBUZZER-Liveticker! ). "David hat mittrainiert. Es sieht gut aus", berichtete Kovac. Der österreichische Nationalspieler hatte sich vor dem 1:1 des deutschen Meisters bei RB Leipzig Mitte des Monats verletzt. Vorrang dürfte aber ein Startelfeinsatz des Außenverteidigers am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur in London haben.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Kovac äußerte sich nach der ersten Saisonphase erfreut über den positiven Teamgeist in seiner Mannschaft. "Wir nehmen das im Inner Circle auch wahr, die Stimmung ist gut." Mannschaftsabende auf dem Oktoberfest und der Spaß beim Training zeigten, dass die Spieler mehr als nur Arbeitskollegen seien. Das liege auch an den Neuzugängen, die "richtig gute Charaktere" seien. "Das kann das kleine Etwas sein, ob es in die oder die Richtung geht", sagte Kovac mit Blick auf die Münchner Saisonziele.