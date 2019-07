In der Partie FC Schalke 04 gegen FC Bologna am Montag (18 Uhr) in Kitzbühel will Königsblau einen neuen Anlauf machen, um endlich einen internationalen Testspiel-Gegner zu schlagen. Gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City (1:2) und beim niederländischen Eredivisie-Rückkehrer Twente Enschede (1:1) gelang das nicht. Auch beim 2:2 gegen den West-Regionalligisten Wattenscheid 09 zeigte sich Schalke nicht sattelfest.

Nun geht es im Trainingslager in Kitzbühel in Österreich gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna, der in den letzten Wochen leider aus traurigen Gründen in die Schlagzeilen geriet. Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic (50) ist an Leukämie erkrankt. ,,Ich werde den Kampf aufnehmen", sagte der frühere Milan-Coach am vergangenen Samstag bei einer Pressekonferenz. Mihajlovic wird trotz der Erkrankung im Amt bleiben. Der FC Bologna hat nach Platz 10 im Vorjahr in der Serie A richtig gut eingekauft. Stürmer Ricardo Orsolini von Juventus Turin ließ man sich 15 Mio. Euro kosten, für den spanischen Linksaußen Roberto Soriano zahlte man 7,5 Mio. Euro an den FC Villarreal. Die Spanier werden am kommenden Freitag übrigens nächster Testspiel-Gegner von S04 sein.

Ein Highlight des Schalker Sommer-Trainingslagers in Tirol war das besondere Mannschaftsfoto mit mehr als 1.000 königsblauen Anhängern, die sich auch in diesem Jahr entschlossen hatten, ihren Urlaub in der Ferienregion Hohe Tauern zu verbringen. Ein positives Zwischenfazit der Zeit in Österreich zieht Omar Mascarell. Der Ex-Frankfurter, im zweiten Jahr auf Schalke sagte in einem Interview mit der offiziellen Homepage des Vereins etwa über den neuen Coach David Wagner: ,Seine Idee vom Fußball gefällt mir, ich habe ein gutes Gefühl mit ihm. Es ist aber nicht nur David Wagner, der gut mit uns arbeitet. Auch seine Co-Trainer, die Betreuer und das Funktionsteam tun alles dafür, dass wir uns wohlfühlen und jeden Tag unsere beste Leistung abrufen können." Die wird es nun auch gegen Bologna brauchen.

Wie sehe ich das Testspiel Schalke 04 gegen FC Bologna live im TV?

Der frei zu empfangende Sportsender SPORT 1 überträgt Schalke 04 gegen FC Bologna am Montag ab 18 Uhr live aus Kitzbühel. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Testspiel des Bundesligisten gegen den Serie-A-Klub ebenfalls live. Reporter ist Christoph Stadler. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Und: Schalke 04 zeigt die Partie auf seiner Homepage ebenfalls live. Die Übertragung aus Enschede beginnt kurz vor dem Anstoß. Eine kostenlose Registrierung ist dazu notwendig.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. SPORT 1 zeigt Schalke 04 gegen FC Bologna am Montag auch im kostenlosen Livestream auf seiner Homepage. Und: AuchDAZN-Neukunden können das Spiel Twente Enschede gegen FC Schalke 04 komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

