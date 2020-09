Kurzfristige Zuschauer-Absage: Bundesliga-Topspiel Schalke gegen Werder am Samstag ohne Fans

Krisengipfel auf Schalke vor verschlossenen Türen: Wie der FC Schalke 04 am Samstagmorgen bekanntgab, wird das Topspiel in der Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) gegen Werder Bremen ohne Zuschauer stattfinden. Die lokalen Behörden hätten dem Verein mitgeteilt, dass wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen keine Fans vor Ort sei könnten, hieß es in der Mitteilung der Schalker auf der Vereinshomepage.Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in der Stadt am Samstag nämlich über 35 Fällen.