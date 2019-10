Immerhin: Auf seinen Musterschüler und Kapitän Marco Reus (30), der in Mailand krankheitsbedingt nicht dabei war, kann Favre auf Schalke wieder setzen. ,,Ich erwarte, dass wir alles tun, um das Derby zu gewinnen", nimmt BVB-Manager Michael Zorc (57) die Mannschaft in die Pflicht. Er macht aber vor dem Spiel auch klar: ,,Wir führen keine Trainerdiskussion". Am Mittwoch, am Spieltag in Mailand, hatte SPORT BILD in seiner aktuellen Ausgabe Star-Coach José Mourinho (56) als möglichen Nachfolger für den angeschlagen wirkenden Favre ins Spiel gebracht. Der Portugiese soll aber bereits inzwischen dementiert haben. Aber: Die Saisonziele werden für Borussia Dortmund schwer zu erreichen sein, wenn man an diesem Pro-Favre-Kurs festhält und die nächsten Schlüssel-Duelle nicht erfolgreich gestaltet. Auf das Revier-Derby folgt im DFB-Pokal der West-Schlager gegen Borussia Mönchengladbach, dann stellt sich der VfL Wolfsburg im Signal-Iduna Park vor, ehe Inter Mailand zum wohl entscheidenden direkten Duell in der Champions League anreist. Am 9 November folgt dann der deutsche Klassiker beim FC Bayern München. Spiele, in denen der BVB eine Menge gewinnen, aber eben auch alles verlieren kann.