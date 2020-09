Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dingert offenbar positiv auf Corona getestet

Der erste Bundesliga-Schiedsrichter ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Christian Dingert sollte eigentlich am Sonntag die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern pfeifen, die der Rekordmeister deutlich mit 1:4 verlor. Weil allerdings ein routinemäßiger Coronatest am Freitag positiv ausfiel, wurde er abgezogen und musste sich in Quarantäne begeben.