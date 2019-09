Bundesliga-Referee Aytekin kritisiert Gesellschaft: "Verletzung wird als Versagen dargestellt"

Deutschlands Schiedsrichter des Jahres, Deniz Aytekin, hat keine Angst vor Fehlern. "Immer gleich alles infrage zu stellen und zu proklamieren, man müsse immer funktionieren, so eine Erwartungshaltung habe ich an mich selbst gar nicht", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Welt. "Natürlich möchte ich meine Aufgaben so gut wie möglich erledigen. Aber wenn ich zum Beispiel einmal verletzt oder krank bin, dann ist das so", meinte der Referee. "Wenn mir ein Fehler unterläuft, dann schaue ich, woran es gelegen hat und wie ich mich verbessern kann."