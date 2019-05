Bundesliga-Meisterkampf: Diese Schiedsrichter pfeifen in München und Gladbach

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entscheidet sich im Bundesliga-Meisterkampf nach Informationen der Bild für die Schiedsrichter Sascha Stegemann und Manuel Gräfe. Für Stegemann geht´s in die Allianz Arena zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Gräfe leitet in über 630 Kilometern Entfernung den Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Der 34-jährige Stegemann aus Niederkassel bestritt in dieser Saison bisher 13 Spiele in der Bundesliga und zückte dabei 54. Gelbe Karten. Gelb-Rot zeigte Stegemann Schalkes Suat Serdar im verrückten Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Schalkes Yevhen Konoplianka (Notbremse) und Nürnbergs Matheus Pereira (Tätlichkeit) schickte er in anderen Spielen mit Rot vom Platz. Der Diplom-Verwaltungswirt wurde Anfang 2019 vom DFB als Fifa-Schiedsrichter nominiert. Seine Benennung erfolgte nach dem altersbedingten Ausscheiden von Manuel Gräfe.