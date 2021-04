"Bitte lasst ihn weitermachen": So reagiert die Bundesliga auf das Aus von Schiedsrichter Gräfe

Die Karriere von Manuel Gräfe als DFB-Hauptschiedsrichter ist am Saisonende vorbei. Mit 47 Jahren überschreitet der langjährige Bundesliga-Referee die vom DFB festgelegte Altersbegrenzung. Bundesliga-Profis, Trainer und TV-Experten sind sich einig: Gräfe muss der Schiedsrichter-Gilde auch nach Ablauf der Spielzeit erhalten bleiben. "Nein, er darf nicht aufhören. Er muss weitermachen. Er ist ein super Schiri. Es ist völlig egal, wie alt er ist. Wenn er gute Entscheidungen trifft und noch gut über den Platz kommt, so lange ist alles gut", erklärte Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann im Anschluss an das TSG-Remis gegen den SC Freiburg (1:1) am Samstag bei Sky.

