Bericht: Anweisung vom DFB - So sollen die Bundesliga-Schiedsrichter mit dem Salut-Jubel umgehen

Im Ärger um den Salut-Jubel der türkischen Nationalmannschaft für die Soldaten im umstrittenen Syrien-Feldzug der Türkei ermittelt inzwischen sogar die UEFA . Die Schiedsrichter in den deutschen Profi-Ligen sollen Spieler, die den umstrittenen Salut-Jubel ausführen, aber offenbar nicht verwarnen. Wie die Bild berichtet seien die Schiedsrichter am Donnerstag stattdessen dazu angewiesen worden sein, Spieler, die den Jubel ausführen, in den Spielbericht aufzunehmen.

Auslöser der Debatte um den "Soldatengruß" war der Jubel der türkischen Nationalmannschaft bei den Spielen gegen Albanien und Frankreich in der vergangenen Länderspielpause. Die türkischen Spieler wollten damit ihre Solidarität mit den Soldaten zeigen, die in Syrien bei einer umstrittenen türkischen Militäroffensive im Einsatz sind. "Politische Äußerungen sind in den Regularien verboten. Deshalb werden wir dem Verdacht definitiv nachgehen", hatte UEFA-Pressechef Philip Townsend der italienischen Nachrichtenagentur ANSA schon nach dem ersten Salut der türkischen Spieler nach dem 1:0-Siegtreffer von Cenk Tosun gegen Albanien am 11. Oktober gesagt. Trotzdem zeigte die Mannschaft den Jubel auch danach noch beim Frankreich-Spiel.