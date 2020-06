Bundesliga-Schlusslicht Paderborn schnappt sich RB Leipzigs Torwart-Talent Schulze

Leipzig. RB Leipzig s Torwarttalent Moritz Schulze sucht sein Glück in der Ferne. Der Keeper der U19 der Messestädter wechselt zur kommenden Saison zum SC Paderborn . Das gab der um den Klassenerhalt kämpfende Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 19-Jährige unterschrieb einen einen Vertrag für zwei Jahre beim Team von Coach Steffen Baumgart. Zeitgleich gab der SCP die Verpflichtung eines weiteren hoffnungsvollen Kickers bekannt. Pascal Steinwender kommt vom VfB Oldenburg aus der Regionalliga, bleibt ebenfalls für zwei Jahre.

„Moritz und Pascal sind zwei sehr gute Perspektivspieler, die bei uns den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung machen wollen“, wird Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Martinez als Nummer zwei hinter Gulacsi

Schulze wechselte zum 1. Januar 2018 von der U17 des FC Grimma an den Cottaweg. In der inzwischen abgebrochenen Saison stand er für die RB-A-Junioren sowohl in der Bundesliga, als auch im DFB-Pokal und der UEFA-Youth-League zwischen den Pfosten. In insgesamt 14 Pflichtspielen musste er 26 Mal hinter sich greifen und blieb viermal ohne Gegentor.