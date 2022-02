Krieg gegen die Ukraine: Bundesliga-Klubs am Samstag mit Schweigeminute – Bayern-Stadion leuchtet

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bewegt auch die Bundesliga: Wie schon in der 2. Liga und beim Erstliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Stuttgart am Freitagabend (2:1) versammelten sich die Teams auch vor den fünf Spielen am Samstagnachmittag zu einer Schweigeminute, um den Opfern zu gedenken. In Mönchengladbach, Freiburg, Leverkusen, Fürth und Berlin hielten die Zuschauer, die zehn Klubs und die Schiedsrichter momentweise inne, um Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Zuden trugen die Teams einen Trauerflor. In der Nacht zum Donnerstag war der Gladbacher U23-Spieler Jordi Bongard bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Anzeige

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte diese Geste in Anbetracht der Entwicklungen empfohlen. Man verurteile "den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. "Krieg ist in jeder Form inakzeptabel – und mit den Werten des Sports unvereinbar. Unsere Sorge gilt den betroffenen Menschen vor Ort." Man empfehle eine Gedenkminute "für den Frieden und als Zeichen der Anteilnahme."

Keine Karnevalsmusik in Leverkusen - Greuther Fürth mit Banner

Der rheinische Tabellen-Dritte Bayer Leverkusen verzichtet im Spiel gegen Arminia Bielefeld am Nachmittag mit Blick auf den Krieg auf das Spielen von Karnevalsmusik. Wie der Verein vor dem Spiel mitteilte, werden "verschiedene unterhaltsame Punkte entfallen". Der SC Freiburg färbte Lichtstreifen in seinem Kabinenzugang in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau. Die SpVgg Greuther Fürth entrollte vor der Partie gegen den 1. FC Köln ein in Geld und Blau gehaltenes Banner, das beide Mannschaften in die Höhe hielten. Darauf stand in Großbuchstaben geschrieben: "STOP WAR. WIR GEGEN KRIEG." Der Stadionsprecher sagte: "Wir verurteilen jede Art von Krieg". Sport stehe für Miteinander, das Mitgefühl sei bei den unschuldigen Menschen, "die um Leben und Heimat fürchten" müssen. Der 1. FC Union Berlin spielte vor der Partie gegen Mainz 05 fast ausschließlich Lieder mit Krieg- und Friedensbezug.