Transfer fix: Fortuna Düsseldorf holt Mittelfeldspieler Valon Berisha von Lazio Rom

Das Personalkarussell von Fortuna Düsseldorf dreht sich weiter. Nachdem am Mittwoch der neue Trainer Uwe Rösler beim Bundesliga -Klub präsentiert wurde, ist nun der Transfer von Mittelfeldspieler Valon Berisha als perfekt vermeldet worden. Der kosovarische Nationalspieler kommt zunächst auf Leihbasis von Lazio Rom ins Rheinland, Düsseldorf hat sich aber eine Kaufoption gesichert. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Valon Berisha zu verpflichten. Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat" , kommentierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel die Verpflichtung.

Berisha, der im schwedischen Malmö geboren wurde, begann seine Profi-Karriere in Norwegen und landete 2012 bei RB Salzburg in Österreich. Nach sechs starken Jahren beim Serienmeister der österreichischen Bundesliga wechselte der 26-Jährige zu Lazio Rom in die Serie A und holte 2019 den italienischen Pokal. In der italienischen Hauptstadt war er zuletzt aber nicht erste Wahl, bestritt insgesamt nur acht Pflichtspiele in der laufenden Saison. "Ich werde von meinem ersten Tag an alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreichen", sagte Berisha nach der Vertragsunterschrift.