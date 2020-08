Bundesliga-Vorschau zu Werder Bremen: Kohfeldt nach Relegations-Krimi als Baumeister gefragt

Hier und da hat es bei den Grün-Weißen im Trainingslager im Zillertal mächtig gerappelt. Beispiele? „Wenn du keine Lust hast, dann geh runter“, rief Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt während einer Übungseinheit Niclas Füllkrug erzürnt zu – und der Stürmer ging. Verteidiger Ömer Toprak und Angreifer Davie Selke lieferten sich im weiteren Reiseverlauf des Fußball-Bundesligisten nach einem Zweikampf ein Wortgefecht. Und Yuya Osako war auf der Palme, nachdem ihn Leonardo Bittencourt gefoult hatte. Stunk in der Werder-Familie? Mal halblang. Eher ist wieder Leben in der Bude nach dem Klassenerhalt über den Umweg Relegation in der vergangenen Saison. Kohfeldt wiegelt also ab: „Alles gut. Wenn wir uns alle immer lieb haben, dann macht das keinen Sinn.“

Die Hanseaten wollen sich pushen, um eine weitere Katastrophensaison zu verhindern. Mit Europapokalambitionen in die Spielzeit 2019/2020 gestartet, stand am Ende Platz 16. Abgehakt. Und entgegen vieler Fußballprinzipien ist Kohfeldt noch Trainer der Bremer, die jetzt welche Ziele haben? „Wir werden nach der letzten Saison sicherlich nicht von Europa reden“, sagte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein dem Kicker. „Aber ich fände es auch nicht richtig, jetzt Platz 15 als neuen Anspruch auszurufen.“ Verjüngungskur an der Weser Damit es bergauf geht, wurde die Mannschaft jünger gemacht. Claudio Pizarro (41), Fin Bartels (33), Sebastian Langkamp (32), Philipp Bargfrede (31) sowie Nuri Sahin (31) sind weg, frischere Spieler sollen die Routiniers ersetzen. Da sind Felix Agu (20, ablösefrei aus Osnabrück), Patrick Erras (25, ablösefrei aus Nürnberg), Romano Schmid (20, war nach Österreich verliehen), Jean-Manuel Mbom (20, war an Uerdingen verliehen) und Tahith Chong (20, ausgeliehen von Manchester United). Das hat ungewohnte Folgen für den 37 Jahre alten Kohfeldt. „Einige fangen an, mich zu siezen“, sagt er. Und der Schnitt, den Werder vollzogen hat, sei „ eine große Chance, dass sich neue Strukturen herausbilden und andere noch mehr Verantwortung übernehmen“. Spieler wie Davy Klaassen (27), Eggestein (23) und Füllkrug (27) sollen die Säulen bilden, um die die Truppe zusammenwachsen kann. Das ist die (einzige) Chance. Denn nach den Kaufpflichten für Toprak (4 Millionen Euro an den BVB), Bittencourt (7 Millionen Euro an Hoffenheim) und vor der für Selke (10 Millionen Euro bei erneutem Klassenerhalt an Hertha BSC) war shoppen nicht drin, zumal Verkaufskandidat Milot Rashica noch da ist.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©